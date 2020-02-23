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Футбол

Богдан Мельник отличился голом в составе Кишварды

Андрей ОгородникНет комментариев
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Богдан Мельник

Украинский полузащитник Богдан Мельник набрал неплохую форму в последних матчах чемпионата Венгрии.

Полузащитник “Кишварды” вышел в стартовом составе своего клуба и на 76-ой минуте матча сделал счет в встрече 2:0. Примечательно, что этого клубу украинца для победы не хватило, матч в итоге завершился со счетом 2:2.

Для Богдана Мельника вчерашний гол стал вторым в нынешнем сезоне, также в его активе две результативные передачи. Также в матче против “Дьошдьора” сыграли и другие украинцы “Кишварды” Антон Кравченко и Роман Карасюк.

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Тэги: Богдан МельникКишварданаши за рубежом
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