Богдан Мельник отличился голом в составе Кишварды

Украинский полузащитник Богдан Мельник набрал неплохую форму в последних матчах чемпионата Венгрии.

Полузащитник “Кишварды” вышел в стартовом составе своего клуба и на 76-ой минуте матча сделал счет в встрече 2:0. Примечательно, что этого клубу украинца для победы не хватило, матч в итоге завершился со счетом 2:2.

Для Богдана Мельника вчерашний гол стал вторым в нынешнем сезоне, также в его активе две результативные передачи. Также в матче против “Дьошдьора” сыграли и другие украинцы “Кишварды” Антон Кравченко и Роман Карасюк.