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Футбол

Главный тренер Шахтера удивил составом на матч против Десны

Андрей ОгородникНет комментариев
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Анатолий Трубин

Главный тренер донецкого “Шахтера” Луиш Каштру в матче против сенсации сезона черниговской “Десны”, принял решение дать шанс отдохнуть лидерам команды.

На центральный матч 19 тура португальский специалист выпустит весьма экспериментальный состав, доверив место в стартовом состав юным Трубину и Бондарю.

«Шахтер»: Трубин, Сиприано, Матвиенко, Бондарь, Додо, Степаненко, Маркос, Патрик, Коноплянка, Тете, Мораес

Запасные: Шевченко, Хочолава, Исмаили, Тайсон, Марлос, Майкон, Сикан

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Напомним, матч между “Шахтером” и “Десной” стартует в 17:00 по киевскому времени.

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Тэги: Анатолий ТрубинДеснаШахтер
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