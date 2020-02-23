Главный тренер Шахтера удивил составом на матч против Десны

Главный тренер донецкого “Шахтера” Луиш Каштру в матче против сенсации сезона черниговской “Десны”, принял решение дать шанс отдохнуть лидерам команды.

На центральный матч 19 тура португальский специалист выпустит весьма экспериментальный состав, доверив место в стартовом состав юным Трубину и Бондарю.

«Шахтер»: Трубин, Сиприано, Матвиенко, Бондарь, Додо, Степаненко, Маркос, Патрик, Коноплянка, Тете, Мораес

Запасные: Шевченко, Хочолава, Исмаили, Тайсон, Марлос, Майкон, Сикан

Напомним, матч между “Шахтером” и “Десной” стартует в 17:00 по киевскому времени.