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Футбол

Иван Петряк: Это был фантастический вечер

Андрей ОгородникНет комментариев
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Иван Петряк

Кандидат в сборную Украины по футболу Иван Петряк подвел итоги матча против “Залаэгерсега”.

Вингер венгерского “Фехервара” вчера провел свой лучший матч в карьере, записав на свой счет три точных удара.

Хет-трик за “Фехервар”? Да, это был фантастический вечер. Очень рад, что забил три мяча, потому что никогда ранее мне не удавалось такого сделать, во всяком случае, во взрослой карьере. Хочется продолжать в том же духе в чемпионате Венгрии, – отметил Иван Петряк

В нынешнем сезоне на счету Ивана Петряка 22 матча в чемпионате Венгрии, пять забитых голов и пять результативных передач. Его клуб идет на втором месте в чемпионате Венгрии, отставая от “Ференцвароша” Сергея Реброва на три очка.

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Тэги: ЗалаэгерсегИван ПетрякФехервар
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