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Футбол

МЮ нацелился на португальскую звезду Вулверхэмптона

Андрей ОгородникНет комментариев
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Диогу Жоту

Успешная игра в нынешнем сезоне в исполнении форварда сборной Португалии и английского “Вулверхэмптона” Диогу Жоты не осталась без внимания со стороны скаутов английского “Манчестер Юнайтед”.

Как сообщает Express, португальский форвард “волков” станет трансферной целью “красных дьяволов” во время летнего трансферного окна. Чтобы убедить “Вулверхэмптон” отпустить игрока, босы “МЮ” готовы заплатить за переход футболиста 50 миллионов фунтов.

Отметим, в нынешнем сезоне Диогу Жоту провел в составе “Вулверхэмптона” 33 матча во всех турнирах, забил 12 голов и сделал пять результативных передач. Его контракт с “волками” заканчивается через два года.

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Тэги: ВулверхэмптонДиогу ЖотуМЮ
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