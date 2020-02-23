Обамеянг готов перейти в миланский Интер

Сумасшедший спрос на форварда миланского “Интера” Лаутаро Мартинеса, на которого охотятся ведущие клубы Европы, в том числе и “Реал” с “Барселоной”, вынуждает руководство “нерадзурри” искать варианты замены аргентинцу.

По информации ESPN, нападающий “Арсенала” Пьер-Эмерик Обамеянг должен стать заменой Лаутаро Мартинесу, в случае его трансфера. Сам игрок не против от подобного поворота событий, о чем уже сообщил своему агенту.

Напомним, в нынешнем сезоне на счету Обамеянга 24 матча в чемпионате Англии и пятнадцать результативных ударов. К слову, контракт форварда с “канонирами” заканчивается летом следующего года.