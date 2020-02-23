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Футбол

Пятов: Наш соперник очень мотивирован

Евгений НикитюкНет комментариев
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Голкипер донецкого “Шахтера” Андрей Пятов поделился впечатлениями перед поединком 19-го тура с черниговской” Десной”. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Мы знаем их хорошо. У них состав не сильно изменился, только пара человек новых. “Десна” – хорошая команда, которая не зря находится настолько высоко. У них задачи стоят серьезные, поэтому наш соперник будет очень мотивирован.

Увидите в воскресенье все. Мы прошли сборы, мы готовы. У нас не 11 игроков, а 27, поэтому у тренерского штаба хватает людей для выбора состава “, – сказал Пятов.

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Напомним, матч “Шахтер” – “Десна” состоится сегодня в Харькове в 17.00.

Источник: sportanalytic.com
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