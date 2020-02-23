Сергей Ребров прокомментировал фиаско своего клуба

Главной сенсацией 22 тура чемпионата Венгрии стало разгромное поражение действующего чемпиона страны и лидера нынешнего сезона “Ференцвароша” в матче против “Мезьоковешда” со счетом 0:3.

Главный тренер “фради” Сергей Ребров прокомментировал неожиданный разгром своей команды.

«Поздравляю Мезьоковешд, они заслужили победу. Они очень сильно провели первый тайм, и оказывали на нас очень большое давление на всех участках поля. Мы тоже имели свои шансы, но не воспользовались. Это поражение нужно принять, нам нужно быть лучше в будущем. Я предпочитаю проиграть 3:0, чем трижды по 1:0. Сегодня наши игроки не принимали правильные решения, мы разберем это на тренировках»