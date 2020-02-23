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Футбол

Серия А. 25 тур. “Ювентус” и “Наполи” взяли по три очка, потеря “Милана”

Евгений НикитюкНет комментариев
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Взял старт новый тур итальянского первенства. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Наполи” выдает очень неплохой отрезок сезона, а в этот раз “партенопеи” обыграли на выезде “Брешию”. Криштиану Роналду забил в 11-м туре подряд, повторив рекорд, а его “Юве” одолел СПАЛ.

А вот “Милан” не удержал победу над “Фиорентиной”, хотя был в большинстве.

Чемпионат Италии
25 тур

“Брешия” – “Наполи” – 1:2
Голы: Чансельйор, 26 – Инсинье, 49 (пен), Руис, 54

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“Болонья” – “Удинезе” – 1:1
Голы: Паласио, 90+2 – Окака, 33

СПАЛ – “Ювентус” – 1:2
Голы: Петанья, 69 – Роналду, 39, Рэмзи, 60

“Фиорентина” – “Милан” – 1:1
Голы: Пульгар, 85 (пен) – Ребіч, 56

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Источник: sportanalytic.com
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