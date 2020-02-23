Серия А. 25 тур. “Ювентус” и “Наполи” взяли по три очка, потеря “Милана”

Взял старт новый тур итальянского первенства. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Наполи” выдает очень неплохой отрезок сезона, а в этот раз “партенопеи” обыграли на выезде “Брешию”. Криштиану Роналду забил в 11-м туре подряд, повторив рекорд, а его “Юве” одолел СПАЛ.

А вот “Милан” не удержал победу над “Фиорентиной”, хотя был в большинстве.

Чемпионат Италии

25 тур

“Брешия” – “Наполи” – 1:2

Голы: Чансельйор, 26 – Инсинье, 49 (пен), Руис, 54

“Болонья” – “Удинезе” – 1:1

Голы: Паласио, 90+2 – Окака, 33

СПАЛ – “Ювентус” – 1:2

Голы: Петанья, 69 – Роналду, 39, Рэмзи, 60

“Фиорентина” – “Милан” – 1:1

Голы: Пульгар, 85 (пен) – Ребіч, 56

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