СК Днепр-1 не обыграл Карпаты и практически потерял шансы на ТОП-6

Несмотря на хорошую трансферную компанию, которую днепровский СК “Днепр-1” провел зимой, чуда не случилось. Команда, как теряла очки в матчах против более слабых команд, так и продолжила терять.
Сегодня подопечные Дмитрия Михайленко провели встречу против аутсайдера чемпионата львовских “Карпат”. Тренер СК “Днепр-1” поставил в состав сразу несколько зимних новичков, среди которых Адамюк и Ди Франко. В ответ главный тренер “Карпат” выставил состав с тремя новичками, плюс двумя дебютантами из молодежной команды.
Команды провели равную встречу, что в итоге и превратилось в ничейный результат 1:1. Эта осечка может дорого стоить СК “Днепр-1”, который за три тура до конца первого этапа отстает от шестого “Колоса” на четыре очка.