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Футбол

СК Днепр-1 не обыграл Карпаты и практически потерял шансы на ТОП-6

Андрей ОгородникНет комментариев
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Владислав Супряга

Несмотря на хорошую трансферную компанию, которую днепровский СК “Днепр-1” провел зимой, чуда не случилось. Команда, как теряла очки в матчах против более слабых команд, так и продолжила терять.

Сегодня подопечные Дмитрия Михайленко провели встречу против аутсайдера чемпионата львовских “Карпат”. Тренер СК “Днепр-1” поставил в состав сразу несколько зимних новичков, среди которых Адамюк и Ди Франко. В ответ главный тренер “Карпат” выставил состав с тремя новичками, плюс двумя дебютантами из молодежной команды.

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Команды провели равную встречу, что в итоге и превратилось в ничейный результат 1:1. Эта осечка может дорого стоить СК “Днепр-1”, который за три тура до конца первого этапа отстает от шестого “Колоса” на четыре очка.

“Карпаты” — “Днепр-1” 1:1
Голы: Дийе, 24 — Супряга, 41

Карпаты: Кудрик — Мартинс, Халл, Гиоргадзе, Дубинчак — Назарина, Клец — Лях, Притула (Козак, 88), Г. Пасич — Дийе (Бойчук, 90)

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Днепр-1: Юрчук — Адамюк, Гуйе, Логинов, Полевой — Кравченко, Батагов (Вакулко, 75) — Коркишко, Ди Франко, Булеца (Чичиков, 73) — Супряга

Предупреждения: Дубинчак, Клец, Г. Пасич, Дийе — Батагов, Адамюк, Коркишко

Удаление: Дубинчак, 89 (повторное предупреждение)

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Тэги: Владислав СупрягаКарпатыСК Днепр-1
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