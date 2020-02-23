Суркис: Я не знаю, что употреблял Бєсєдін

Президент “Динамо” Игорь Суркис высказался о ситуации с Артемом Бесєдіним, которого подозревают в употреблении допинга. Сообщает сайт EURO.com.ua

– Какова ситуация с Бесєдіним?

– 24 числа будет рассмотрение УЕФА. Посмотрим.

– Его не хватает команде?

– Я считаю, что он нам необходим. Будем бороться за него до конца. Я не знаю, что он употреблял.

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Напомним, с середины декабря прошлого года Бєсєдін был отстранен от футбола на время рассмотрения его дела УЕФА.