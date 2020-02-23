Новое на сайте

еще
Воскресенье, 23 февраля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболЮвентус и Боруссия Д нацелены на вундеркинда Порту
Футбол

Ювентус и Боруссия Д нацелены на вундеркинда Порту

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Томаш Эштевеш

Восходящая звезда чемпионата Португалии Томаш Эштевеш может летом уйти на повышение.

17-летний защитник португальского “Порту” вошел в список трансферных целей сразу двух ТОП-клубов Европы. По информации Calciomercato, больший планы на португальского защитника имеют “Ювентус” и дортмундская “Боруссия”, которые готовы активировать опцию выкупа игрока за десять миллионов евро.

Отметим, Томаш Эштевеш пока является игроком второй команды Порту, за которую он отыграл десять матчей в нынешнем сезоне. Примечательно, что несмотря на юный возраст, игрок уже успел дебютировать в составе молодежной сборной Португалии.

загрузка...
Тэги: Боруссия ДПортуТомаш ЭштевешЮвентус
Написать комментарий

Добавить комментарий

20 − 10 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Роман Зозуля
Альбасете Зозули выиграл впервые в этом году

Артем Кравец
Артем Кравец отличился очередным голом за Кайсериспор

Иван Бобко
Иван Бобко продолжит карьеру в Грузии

Пятов: Наш соперник очень мотивирован

Хавбек сборной Украины феерит в Венгрии (ВИДЕО)

Закрыть