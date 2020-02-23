Ювентус и Боруссия Д нацелены на вундеркинда Порту

Восходящая звезда чемпионата Португалии Томаш Эштевеш может летом уйти на повышение.

17-летний защитник португальского “Порту” вошел в список трансферных целей сразу двух ТОП-клубов Европы. По информации Calciomercato, больший планы на португальского защитника имеют “Ювентус” и дортмундская “Боруссия”, которые готовы активировать опцию выкупа игрока за десять миллионов евро.

Отметим, Томаш Эштевеш пока является игроком второй команды Порту, за которую он отыграл десять матчей в нынешнем сезоне. Примечательно, что несмотря на юный возраст, игрок уже успел дебютировать в составе молодежной сборной Португалии.