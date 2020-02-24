Стало известно, что будет с зарплатой Бутко в Лехе

Защитник «Леха» Богдан Бутко, который выступает в польском
клубе на правах аренды, перед переходом в клуб имел три-четыре предложения от
других команд, передает «ТаТоТаке».
«Лех» арендовал у донецкого «Шахтера» 29-летнего футболиста
до конца текущего сезона, когда футболист еще восстанавливался от повреждения.
Кроме того, один из источников сообщил, что польская команда
будет выплачивать украинскому игроку полную зарплату, которую он получал в
Украине.
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