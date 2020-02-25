Новое на сайте

еще
Вторник, 25 февраля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболАлександрия начала гасить долг перед Баришичем
Футбол

Александрия начала гасить долг перед Баришичем

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Сергей Кузьменко

Трансферный бан, который получила бронзовый призер последнего чемпионата Украины “Александрия”, заставила руководство клуба в экстренном порядке решать проблему с долгом перед бывшим игроком клуба Йосипом Баришичем.

По информации FootBoom, вчера александрийский клуб совершил первый платеж хорватскому игроку. В ближайшее время клуб планирует погасить всю сумму, которая составляет 233 тысяч евро.

Напомним, Йосип Баришич играл в составе “Александрии” ещё в 2011 году, тогда он отыграл всего лишь пять матчей. Из-за долгов перед игроком александрийский клуб не смог зарегистрировать на вторую часть сезона зимних новичков: Вантуха, Мишенко и Гордиенко.

загрузка...
Тэги: АлександрияЙосип Баришич
Написать комментарий

Добавить комментарий

8 + девять =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Арсентий Дорошенко
Хмельницкое Подолье подписало четыре новичка

Немчанинов
Экс-защитник Руха продолжит карьеру в Беларуси

Ахметов
Владелец Шахтера за сутки потерял десятки миллионов

Эдуардо Камавинга
Боруссия Д включается в борьбу за Камавингу

Директор “Карпат”: Мы можем даже не доиграть этот сезон

Закрыть