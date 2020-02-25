Александрия начала гасить долг перед Баришичем

Трансферный бан, который получила бронзовый призер последнего чемпионата Украины “Александрия”, заставила руководство клуба в экстренном порядке решать проблему с долгом перед бывшим игроком клуба Йосипом Баришичем.

По информации FootBoom, вчера александрийский клуб совершил первый платеж хорватскому игроку. В ближайшее время клуб планирует погасить всю сумму, которая составляет 233 тысяч евро.

Напомним, Йосип Баришич играл в составе “Александрии” ещё в 2011 году, тогда он отыграл всего лишь пять матчей. Из-за долгов перед игроком александрийский клуб не смог зарегистрировать на вторую часть сезона зимних новичков: Вантуха, Мишенко и Гордиенко.