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Футбол

Беседин дисквалифицирован на год

Сергей СумскойНет комментариев
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В УЕФА приняли решение на год отстранить нападающего киевского «Динамо» Артема Беседина за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщил официальный сайт столичного клуба.

Отстранение игрока будет действовать до 19 декабря 2020 года.

По ходатайству нападающего, дело рассматривали сразу в апелляционном органе УЕФА по ускоренной процедуре без предварительного рассмотрения контрольным, этическим и дисциплинарным органами УЕФА.

Также в «Динамо» пообещали, что клуб уведомит о том, будет ли обжаловать решение, но произойдет это только после того как получит полный текст документа.

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Тэги: Артем БесединглавноеДинамо
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