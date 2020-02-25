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Футбол

Экс-защитник Руха продолжит карьеру в Беларуси

Андрей ОгородникНет комментариев
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Немчанинов

Известный, украинский защитник Дмитрий Немчанинов может продолжить карьеру в чемпионате Беларуси.

По информации Spore Arena, защитник находится на просмотре в составе середняка чемпионата Беларуси “Торпедо БелАз”. Дмитрий Немчанинов уже принял участие в товарищеском матче своего потенциально нового клуба.

Напомним, последним клубом Немчанинова был львовский “Рух”, ранее игрок успел поиграть в составе “Олимпика”, “Волыни” и молодежной команды киевского “Динамо”.

По итогам прошлого сезона “Торпедо БелАз” финишировал на шестом месте в чемпионате Беларуси.

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