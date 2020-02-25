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Футбол

Гуцуляк отказался от перехода в Зарю

Андрей ОгородникНет комментариев
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Алексей Гуцуляк

Лидер львовских “Карпат” Алексей Гуцуляк этой зимой был весьма востребованный среди украинских клубов.

Игрок, который стал не так давно новичком “Десны”, имел вариант с продолжением карьеры в составе “Александрии”, и как оказалось луганской “Заре”, о чем сообщает неофициальный сайт луганчан. “Заря” проявляла серьезный интерес к игроку, но по неизвестных причинах сделка не состоялась.

Напомним, Алексей Гуцуляк уже дебютировал за новый клуб и даже забил гол в ворота “Шахтера”, который, правда, отменил из-за офсайда. В нынешнем сезоне он провел также 12 матчей за “Карпаты”, забил два гола и сделал две результативные передачи.

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Тэги: Алексей ГуцулякЗаря
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