Гуцуляк отказался от перехода в Зарю

Лидер львовских “Карпат” Алексей Гуцуляк этой зимой был весьма востребованный среди украинских клубов.

Игрок, который стал не так давно новичком “Десны”, имел вариант с продолжением карьеры в составе “Александрии”, и как оказалось луганской “Заре”, о чем сообщает неофициальный сайт луганчан. “Заря” проявляла серьезный интерес к игроку, но по неизвестных причинах сделка не состоялась.

Напомним, Алексей Гуцуляк уже дебютировал за новый клуб и даже забил гол в ворота “Шахтера”, который, правда, отменил из-за офсайда. В нынешнем сезоне он провел также 12 матчей за “Карпаты”, забил два гола и сделал две результативные передачи.