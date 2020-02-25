Хмельницкое Подолье подписало четыре новичка

Середняк чемпионата Украины среди команд Второй лиги хмельницкое “Подолье” объявило о подписании контрактов сразу с четырьмя игроками.

Как сообщает официальный сайт хмельницкого клуба, контракты были подписаны с Арсентием Дорошенко, Рустамом Ахметзаде, Артуром Димой и Сулейманом Дионго.

Стоить отметить, что Дорошенко, как и Ахметзаде принадлежали “Колосу”, правда, если Арсентий подписал полноценный контракт, то Рустам перешел на правах аренды. Дима играл за молодежку львовских “Карпат”, а Дионго на аматорском уровне.