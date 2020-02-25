“Карпаты” пошли по миру с протянутой рукой

Исполнительный директор “Карпат” Ростислав Ящишин говорит, что поиски инвестора продолжаются. Сообщает сайт EURO.com.ua

Он утверждает в комментарии каналу “Футбол”, что клуб сейчас самостоятельно выходит на богатых украинцев и предлагает/просит вкладывать средства в “Карпаты”.

Интересно, что Ящишин говорит лишь о 50% клуба, что фактически доказывает теорию о совместном владении “львами” Дыминским и Коломойским.

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