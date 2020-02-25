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Футбол

Матузалем наконец рассказал, почему сбежал из “Шахтера”

Евгений НикитюкНет комментариев
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Бывший полузащитник “Шахтера” Франселино Матузалем признался, что хотел поехать на чемпионат мира. Сообщает сайт EURO.com.ua

Он говорит, что тогда самовольно перешел в “Сарагосу”, чтобы быть на виду у наставника сборной Бразилии, ведь Примера значительно популярнее, чем чемпионат Украины.

Матузалем добавил, что очень переживал из-за президента “Шахтера”, ведь тот требовал запретить ему играть в футбол.

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Источник: sportanalytic.com
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