Новое на сайте

еще
Вторник, 25 февраля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболМФК Николаев усилится Владиславом Кравченко
Футбол

МФК Николаев усилится Владиславом Кравченко

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Владислав Кравченко

Середняк чемпионата Украины среди команд Первой лиги МФК “Николаев” продолжает просматривать потенциальных новичков.

Помимо Дениса Шелихова, о возможном переходе которого сообщалось ранее, “корабелы” могут усилить свой состав также Владиславом Кравченко, который сейчас находится в статусе свободного агента. Как и Шелихов Кравченко находится на просмотре в команде.

Напомним, Владислав Кравченко в чемпионате Украины успел поиграть за “Полтаву”, “Гелиос” и ” Волынь”. Последним клубом игрока был харьковский “Металлист 1925”.

загрузка...
Тэги: Владислав КравченкоМеталлист 1925Николаев
Написать комментарий

Добавить комментарий

десять + 7 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Андрей Ярмоленко
Стало известно, когда Ярмоленко сможет вернуться на футбольное поле

Сергей Кузьменко
Александрия начала гасить долг перед Баришичем

Арсентий Дорошенко
Хмельницкое Подолье подписало четыре новичка

Немчанинов
Экс-защитник Руха продолжит карьеру в Беларуси

Ахметов
Владелец Шахтера за сутки потерял десятки миллионов

Закрыть