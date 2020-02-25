МФК Николаев усилится Владиславом Кравченко

Середняк чемпионата Украины среди команд Первой лиги МФК “Николаев” продолжает просматривать потенциальных новичков.

Помимо Дениса Шелихова, о возможном переходе которого сообщалось ранее, “корабелы” могут усилить свой состав также Владиславом Кравченко, который сейчас находится в статусе свободного агента. Как и Шелихов Кравченко находится на просмотре в команде.

Напомним, Владислав Кравченко в чемпионате Украины успел поиграть за “Полтаву”, “Гелиос” и ” Волынь”. Последним клубом игрока был харьковский “Металлист 1925”.