Руководитель САП: Следствие по делу Павелко официально продлен

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий говорит, что следствие продолжается. Сообщает сайт EURO.com.ua
Речь идет о деле относительно искусственных футбольных полей, где продолжительность расследования теперь продлен до августа 2021 года.
Холодницкий заверил, что старается избежать конфликта интересов, ведь он параллельно является вице-президентом УАФ.
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