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Футбол

Руководитель САП: Следствие по делу Павелко официально продлен

Евгений НикитюкНет комментариев
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Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий говорит, что следствие продолжается. Сообщает сайт EURO.com.ua

Речь идет о деле относительно искусственных футбольных полей, где продолжительность расследования теперь продлен до августа 2021 года.

Холодницкий заверил, что старается избежать конфликта интересов, ведь он параллельно является вице-президентом УАФ.

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Источник: sportanalytic.com
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