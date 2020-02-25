Руководитель САП: Следствие по делу Павелко официально продлен

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий говорит, что следствие продолжается. Сообщает сайт EURO.com.ua

Речь идет о деле относительно искусственных футбольных полей, где продолжительность расследования теперь продлен до августа 2021 года.

Холодницкий заверил, что старается избежать конфликта интересов, ведь он параллельно является вице-президентом УАФ.

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