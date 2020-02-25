Суркис танком проехался по руководству УАФ

Президент “Динамо” Игорь Суркис раскритиковал решение УАФ проводить матч с “Ворсклой” при пустых трибунах. Сообщает сайт EURO.com.ua

Он считает, что в условиях тотального отсутствия зрителей на трибунах не позволять прийти еще и кучке любителей – это неправильно.

Суркис подчеркнул в программе “Профутбол”, что поскольку фанаты “Динамо” нарушили правила на выезде, закрывать сектор также надо на выезде.

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