Бавария на месяц потеряла свою главную звезду

Мюнхенская “Бавария”, которая продолжает борьбу за звание чемпиона Германии и за выход в 1/4 финала Лиги Чемпионов не сможет задействовать в ближайших поединках своего главного голеадора Роберта Левандовски.

Как сообщает официальный сайт клуба, 31-летний нападающий в недавнем матче против лондонского “Челси” получил травму. В польского форварда диагностировали травму коленного сустава. По прогнозам врачей он сможет вернуться на футбольное поле не ранее, чем через четыре недели.

Напомним, в нынешнем сезоне Роберт Левандовски является главной ударной силой “Баварии”. На счету форварда 25 голов в 23 матчах чемпионата Германии. Также поляк является лучшим игроком Лиги Чемпионов по системе гол+пас.