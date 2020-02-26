Эксперт: В сборной Украины большие проблемы в атаке

Экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко рассказал об опасениях на счет национальной команды. Сообщает сайт EURO.com.ua

– В сборной опять актуальна проблема форвардов?

– Я бы сказал, что это касается всей атакующей линии. Зинченко, Малиновский, Коноплянка играют не так много, как того хотелось бы. Ярмоленко и Яремчук травмированы. Эти все исполнители задают темп всей команде.

Остается только верить, что ситуация как можно скорее исправится и сборная Украины к Евро-2020 подойдет во всеоружии, – сказал Левченко.