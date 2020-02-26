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Среда, 26 февраля, 2020
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Футбол

Эксперт: В сборной Украины большие проблемы в атаке

Евгений НикитюкНет комментариев
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Экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко рассказал об опасениях на счет национальной команды. Сообщает сайт EURO.com.ua

– В сборной опять актуальна проблема форвардов?
– Я бы сказал, что это касается всей атакующей линии. Зинченко, Малиновский, Коноплянка играют не так много, как того хотелось бы. Ярмоленко и Яремчук травмированы. Эти все исполнители задают темп всей команде.

Остается только верить, что ситуация как можно скорее исправится и сборная Украины к Евро-2020 подойдет во всеоружии, – сказал Левченко.

Источник: sportanalytic.com
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