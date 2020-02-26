Новое на сайте

еще
Среда, 26 февраля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболКалинин покинул состав Подолья
Футбол

Калинин покинул состав Подолья

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Вячеслав Калинин

Хмельницкое “Подолье”, помимо подписания контракта с новыми исполнителями, о чем сообщалось ранее, не забывает и о чистке состава.

Как сообщает Sport Arena, во второй половине сезона команде не сможет помочь 22-летний полузащитник Вячеслав Калинин, который расторг контракт с клубом.

Стоить отметить, что в составе “Подолья” воспитанник “Мариуполя” имел статус игрока ротации, он принял участие в 11-матчах Второй лиги и забил один гол.

загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

10 + 15 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Роберт Левандовски
Бавария на месяц потеряла свою главную звезду

Тимо Вернер
Ливерпуль начал переговоры по Вернеру

Экс-хавбек “Мариуполя” остался без клуба

“Александрия” избежит трансферного бана

Эксперт: В сборной Украины большие проблемы в атаке

Закрыть