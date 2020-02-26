Калинин покинул состав Подолья

Хмельницкое “Подолье”, помимо подписания контракта с новыми исполнителями, о чем сообщалось ранее, не забывает и о чистке состава.

Как сообщает Sport Arena, во второй половине сезона команде не сможет помочь 22-летний полузащитник Вячеслав Калинин, который расторг контракт с клубом.

Стоить отметить, что в составе “Подолья” воспитанник “Мариуполя” имел статус игрока ротации, он принял участие в 11-матчах Второй лиги и забил один гол.