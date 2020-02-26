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Футбол

Лига чемпионов. “Бавария” громит “Челси”, ничья “Наполи” и “Барселоны”

Евгений НикитюкНет комментариев
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Сегодня в Лиге чемпионов продолжились первые матчи 1/8 финала. Сообщает сайт EURO.com.ua

Так, все вопросы относительно выхода в четвертьфинал решила “Бавария”, которая на “Стэмфорд Бридж” растерзала “Челси”.

Зато “Наполи” и “Барселона” не смогли выявить победителя. Шансы каталонцев теперь значительно выше.

Лига чемпионов
1/8 финала
Первый матч

“Наполи” – “Барселона” – 1:1
Голы: Мертенс, 30 – Гризманн, 57

“Наполи”: Оспіна, Максімовіч, Мариу Руй, Ди Лоренцо, Манолас, Зелински, Фабиан Руис, Инсинье, Демме (Аллан, 80), Кальехон (Політано, 74), Мертенс (Милик, 54).
“Барселона”: тер Штеген, Умтіті, Семеду, Пике, Фірпо, де Йонг, Видаль, Ракитич (Артур, 56), Бускетс, Гризманн (Фати, 87), Месси.

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Предупреждения: Бускетс (49), Инсинье (61), Месси (66), Гризманн (83), Мариу Руй (89), Видаль (89).
Удаление: Видаль (89).

“Челси” – “Бавария” – 0:3
Голы: Гнабрі, 51, 54, Левандовски, 76

“Челси”: Кабальеро, Алонсо, Рюдигер, Кристенсен, Джеймс Баркли (Виллиан, 61), Жоржинью, Маунт, Ковачіч, Аспиликуэта (Педро, 73), Жира (Абрахам, 61).
“Бавария”: Нойер, Боатенг, Алаба, Павар, Кімміх, Гнабрі (Толіссо, 85), Дэвис, Алькантара (Горетцка, 90), Коман (Коутиньо, 66), Левандовски, Мюллер.

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Предупреждения: Алькантара (45), Жоржинью (49), Кімміх (49).
Удаление: Алонсо (83).

Источник: sportanalytic.com
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