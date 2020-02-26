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Футбол

Ливерпуль начал переговоры по Вернеру

Андрей ОгородникНет комментариев
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Тимо Вернер

Лучшая команда Англии нынешнего сезона английский “Ливерпуль” во время летнего трансферного окна может усилить и без того невероятную атаку.

По информации итальянского журналиста Николо Скиры, мерсисайдский клуб уже начал переговоры по переходу форварда немецкого “Лейпцига” и сборной Германии Тимо Вернера. За переход футболиста “быков” “Ливерпуль” готов заплатить 58 миллионов евро.

Впечатляющий контракт в Англии получит и сам футболист, которому мерсисайдский гранд приготовил пятилетний контракт с годовым окладом восемь миллионов евро в год.

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Тэги: Ливерпуль
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