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Футбол

Срна: “Шахтер” вернется в Донецк

Евгений НикитюкНет комментариев
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Член тренерского штаба “Шахтера” Дарио Срна убежден, что рано или поздно клуб точно вернется домой. Сообщает сайт EURO.com.ua

Хорватский специалист утверждает, что именно поэтому “горняки” и решили отправить самолет за украинцами в Китай, ведь клуб хорошо знает ощущение, когда хочется домой.

Срна добавил, что сейчас преодолевают все бюрократические процедуры, чтобы как можно скорее забрать своих.

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Источник: sportanalytic.com
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