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Футбол

Верес готов подписать контракт с воспитанником Интера

Андрей ОгородникНет комментариев
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Ламине Н`Диайе

Ровенский “Верес”, несмотря на выступления лишь во Второй лиге, в ближайшее время может усилить свой состав молодым сенегальским вингером Ламиной Н`Диайе.

Ранее уже сообщалось о том, что 21-летний полузащитник прибыл на просмотр в “Верес”, теперь информацию о возможном его переходе подтвердил главный тренер команды Юрий Вирт.

«Хороший футболист. С хорошим дриблингом и ударом. Заметно, что он не в лучших физических кондициях. Много пропустил. Если ему удастся наверстать – будет тренироваться с ними дальше.

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Скорее всего, сможем подписать с ним полноценный контракт», – сказал Вирт.

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Тэги: Интер
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