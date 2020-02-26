Верес готов подписать контракт с воспитанником Интера

Ровенский “Верес”, несмотря на выступления лишь во Второй лиге, в ближайшее время может усилить свой состав молодым сенегальским вингером Ламиной Н`Диайе.

Ранее уже сообщалось о том, что 21-летний полузащитник прибыл на просмотр в “Верес”, теперь информацию о возможном его переходе подтвердил главный тренер команды Юрий Вирт.

«Хороший футболист. С хорошим дриблингом и ударом. Заметно, что он не в лучших физических кондициях. Много пропустил. Если ему удастся наверстать – будет тренироваться с ними дальше.

Скорее всего, сможем подписать с ним полноценный контракт», – сказал Вирт.