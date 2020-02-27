Александр Зинченко получит шанс в ответной встрече против Реала

Футболист сборной Украины Александр Зинченко, который в последнее время не может похвастаться большим количеством игрового времени в составе “Манчестер Сити”, в скором времени может вернуться в состав “горожан”.

Вчера “Манчестер Сити” сумел героически обыграть мадридский “Реал”, проигрывая по ходу встречи. Победа 2:1 повысила шансы на выход чемпионов Англии в 1/4 финала, но в ответном матче Гвардиола не сможет использовать основного левого защитника Бенджамена Менди, который пропустит матч из-за дисквалификации.

В свете последних событий резко возрастает вероятность появления в составе Александра Зинченко, который неоднократно заменял Менди в составе.