Авангард усилился экс-игроком юношеской сборной Нигерии

Крепкий середняк Первой лиги чемпионата Украины “Авангард” усилил свой состав нигерийским легионером Алмо Вакили.

По информации FootBoom, 23-летний защитник подписал с краматорским клубом контракт сроком на один год. В “Авангард” игрок перешел бесплатно, на правах свободного агента.

Стоить отметить, что на старте своей карьеры новичок “Авангарда” считался большим талантом и даже вызывался в юношескую сборную Нигерии U-17. Игрок успел поиграть в Бельгии, Литве, Македонии и Албании, правда, за всю карьеру он отыграл в общей сложности чуть более 50 матчей.