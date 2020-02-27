“Бенфика” – “Шахтер”: превью, прогноз, трансляция

Сегодня, 27 февраля, донецкий “Шахтер” проведет свой ответный поединок в рамках 1/16 финала Лиги Европы против “Бенфики”. У украинской команды преимущество благодаря домашней победе, но португальцы будут играть перед своими болельщики, что является также очень важным фактором. Пройти португальский барьер будет очень тяжело, однако реально.

Встреча в Харькове

“Шахтер” победил со счетом 2:1 на прошлой неделе в Украине. Все три гола были забиты во втором тайме, так как сначала Алан Патрик открыл счет на 56 минуте. Спустя десять минут Пицци с пенальти сумел выровнять ситуацию, но праздновали гости не долго. Уже на 72 минуте Виктор Коваленко снова вывел свою команду вперед. Донецкая команда имела еще несколько моментов, чтобы увеличить преимущество в счете, но реализовать их не сумела. В общей сложности команды между собой провели четыре поединка, три официальных и один товарищеских. На данный момент в этом противостоянии паритет – две победу у украинской команды и две виктории у португальцев. В общей сложности украинские и португальские клубы в еврокубках встречались 50 раз: 20 побед Украины; 11 ничьих; 19 поражений. Даже разница забитых и пропущенных практически идентичная: 65:63 в пользу Украины.

“Бенфика”

Португальский клуб после тяжелой серии, кроме поражения в Харькове “Бенфика” в последних четырех матчах также проиграла “Порту” и “Браге”, а также не сумела переиграть скромный “Фамаликан” в Кубке Португалии, наконец-то победил. “Бенфика” в гостях с минимальным счетом переиграла “Жил Висенте”. Единственный гол в матче на 15 минуте забил Винисиус с передачи Таарабта. “Бенфика” продолжает лидировать в чемпионате, на один пункт опережая “Порту”.

“Бенфика” дома играет очень хорошо, до поражения от “Браги” две недели назад португальский клуб имел 12-ти матчевую победную серию. Кроме “Браги” “Бенфика” дома еще проигрывала в этом сезоне только дважды – “Порту” и “Лейпцгу”, при одной ничье с “Гимараешом”.

“Шахтер”

Донецкий клуб после победы в Харькове возобновил также игры в чемпионате Украины. В тяжелом поединке против “Десны” только на последней добавленной минуте матча чемпионам Украины удалось вырвать победу. Интересно, что в гостях донецкий клуб в текущем сезоне выступает также очень успешно. За весь сезоне у “Шахтера” нет ни одного поражения в гостях в основное время, только “Динамо” “Горняки” проиграли в дополнительное время в кубке страны. Даже в Лиге чемпионов донецкий клуб не проигрывал: две ничью, в том числе с “Манчестер Сити”, и победа над “Аталантой”.

Интересные факты

“Бенфика” еще ни разу не проигрывала в Лиге Европы на своем стадионе: 22 матча, 18 побед, четыре ничьих.

Бенфика” 35 раз проигрывала первый матч плей-офф на выезде и в 12 случаях проходила дальше.

Только однажды из противостояний 1/16 финала Лиги Европы “Шахтер” выходил победителей. Таких противостояний всего было пять.

“Шахтер” 20 раз начинал двухматчевые противостояния в еврокубках с домашней победы и в итоге выиграл 15 из них.

Ориентировочные составы

“Бенфика”: Влаходимос, Тавареш, Гримальдо, Диаш, Ферру, Вайгль, Таарабт, Силва, Серви, Пицци, Соуза

“Шахтер”: Пятов, Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Степаненко, Патрик, Тайсон, Коваленко, Марлос, Мораес.

Арбитры

Арбитр: Бьорн Кейперс (Олдензал, Голландия)

1-й ассистент: Сандер ван Рукел (Голландия)

2-й ассистент: Эрвин Зейнстра (Голландия)

4-й арбитр: Йерун Маншот (Голландия)

Мнение букмекеров

Победа “Бенфики” – 1.88

Ничья – 3.9

Победа “Шахтера” – 4.25

Проход в следующий раунд “Бенфики” – 2.17

Проход в следующий раунд “Шахтера” – 1.69

Трансляция

Поединок в прямом эфире покажет телеканал “Футбол-1”. Трансляция начнется в 22:00.

Прогноз

2:1 и победа в серии пенальти “Бенфики”.