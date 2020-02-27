Цыганык прогнозирует трансфер защитника “Динамо”

Защитник “Динамо” Тамаш Кадар вряд ли останется в УПЛ. Сообщает сайт EURO.com.ua

Об этом заявил ведущий программы “Профутбол” Игорь Цыганык.

“Успеют продать Кадара или он останется в клубе до лета? Честно говоря, не знаю. Давайте подождем пару дней. Еще не везде трансферные окна закрылись, скажем так.

Но я сомневаюсь, что этот футболист со своей квалификацией готов будет сидеть полгода и просто ждать. А будет ли он в основе “Динамо”… Я думаю, высока вероятность, что он больше не будет в основе клуба. Но это мои мысли, никакой информации у меня нет”, – сказал Цыганык увласній программе.

Напомним, несколько недель назад тренерский штаб киевлян перевел Кадара в дубль.