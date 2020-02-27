Энергия усилила свой состав четырьмя новичками

Середняк Второй лиги чемпионата Украины “Энергия” Новая Каховка усилила свой состав четырьмя новыми исполнителями.

Как сообщает Sport Arena, во второй половине сезона цвета команды будут защищать Андрей Головко, Иван Гура, Вадим Швед и Вадим Тенжицкий, которые подписали с “Энергией” полноценные контракты.

Стоить отметить, что для трех новичков “Энергия” станет первым опытом во взрослом футболе, лишь Вадим Тенжицкий ранее играл на профессиональном уровне, в составе “Черкащины”. К слову, Андрей Головко является сыном легенды “Динамо” Александра Головко.