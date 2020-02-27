Новое на сайте

еще
Четверг, 27 февраля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболЭнергия усилила свой состав четырьмя новичками
Футбол

Энергия усилила свой состав четырьмя новичками

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено

Середняк Второй лиги чемпионата Украины “Энергия” Новая Каховка усилила свой состав четырьмя новыми исполнителями.

Как сообщает Sport Arena, во второй половине сезона цвета команды будут защищать Андрей Головко, Иван Гура, Вадим Швед и Вадим Тенжицкий, которые подписали с “Энергией” полноценные контракты.

Стоить отметить, что для трех новичков “Энергия” станет первым опытом во взрослом футболе, лишь Вадим Тенжицкий ранее играл на профессиональном уровне, в составе “Черкащины”. К слову, Андрей Головко является сыном легенды “Динамо” Александра Головко.

загрузка...
Тэги: Андрей ГоловкоВторая лигаЭнергия
Написать комментарий

Добавить комментарий

два + пятнадцать =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Ярмоленко сыграл против “Тоттенхэма”

Селекционер “Шахтера” – о возвращении клуба в Донецк

“Бенфика” – “Шахтер”: превью, прогноз, трансляция

Украинец выбрал новый клуб в Казахстане

Лига чемпионов. “Ман Сити” драматично обыграл “Реал”, поражение “Юве” в Франции

Закрыть