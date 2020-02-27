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Футбол

Форвард СК Днепр-1 продолжит карьеру в Дании

Андрей ОгородникНет комментариев
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Арамис Кузин

Канадский нападающий Арамис Кузин, который первую половину сезона провел в составе СК “Днепр-1”, покинул чемпионат Украины.

Не сумев заиграть в составе днепровского клуба, в декабре он расторг со “спортклубовцами” контракт по обоюдному согласию. Долго без команды игрок не оставался, как сообщает официальный сайт датского “Ольборга”, нападающий подписал с их клубом контракт до конца июня этого года.

В чемпионате Украины Арамис Кузин помимо СК “Днепр-1” успел также поиграть в составе “Оболонь-Бровар”.

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Тэги: Арамис КузинОльборгСК Днепр-1
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