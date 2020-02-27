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Футбол

Горняк Кривой Рог подписал легенду МФК Николаев

Андрей ОгородникНет комментариев
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Виктор Берко

Единственный профессиональный клуб Кривого Рога “Горняк” провел этой зимой масштабную компанию по усилению состава.

Как сообщает официальный сайт клуба, этой зимой состав команды пополнили сразу пять новых исполнителей. Среди самых известных стоить отметить Вячеслава Рябова, который осенью играл в составе “Колоса” в УПЛ, а также один из лучших игроков в истории МФК “Николаев” Виктор Берко.

Также этой зимой “Горняк” подписал в свои ряды таких игроков, как Алексей Майборода, Евгений Кравчук и Назар Малиновский. Клуб с Кривого Рога после первой половины сезона финишировал на четвертом месте и сохраняет лишь теоретические шансы на выход в Первую лигу.

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Тэги: Виктор БеркоГорняк
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