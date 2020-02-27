Хавбек “Альбасете”: Зозуля – уникальный человек

Полузащитник “Альбасете” Йон Ерісе хвалит украинского одноклубника Романа Зозулю. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Кукушка – исключительная человек. Не знаю, ошибся он с фотографиями или в социальных сетях. Я говорю о его человеческих качествах. Я могу обсуждать только то, что происходит в раздевалке команды.

Он любит свою жену и детей, они близкая семья, никогда не ввязываются в проблемы. Так их воспринимаю я, “Альбасете” и город”, – сказал Ерісе.