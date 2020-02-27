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Футбол

Хавбек “Альбасете”: Зозуля – уникальный человек

Евгений НикитюкНет комментариев
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Полузащитник “Альбасете” Йон Ерісе хвалит украинского одноклубника Романа Зозулю. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Кукушка – исключительная человек. Не знаю, ошибся он с фотографиями или в социальных сетях. Я говорю о его человеческих качествах. Я могу обсуждать только то, что происходит в раздевалке команды.

Он любит свою жену и детей, они близкая семья, никогда не ввязываются в проблемы. Так их воспринимаю я, “Альбасете” и город”, – сказал Ерісе.

Источник: sportanalytic.com
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