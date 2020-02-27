Лига чемпионов. “Ман Сити” драматично обыграл “Реал”, поражение “Юве” в Франции

Завершился раунд первых поединков плей-офф ЛЧ, Сообщает сайт EURO.com.ua
“Ювентус” на выезде уступил “Лиону”, не сумев поразить ворота соперника. А вот “Ман Сити” переломил ход встречи с мадридским “Реалом” и таки вырвал победу.
Лига чемпионов1/8 финалаПервые матчи
“Реал” – “Манчестер Сити” – 1:2Голы: Иско, 60 – Жезус, 78, де Брюйне, 83 (пен)
“Реал”: Куртуа – Карвахаль, Варан, Рамос, Ф. Менди – Модрич (Васкес, 84), Каземиро, Вальверде – Иско (Йовіч, 84), Бензема, Винисиус (Бэйл, 75)“Манчестер Сити”: Эдерсон – Уокер, Отаменди, Ляпорт (Фернандинью, 33), Бы. Менди – де Брюйне, Родри, Гюндоган – Махрез, Жезус, Бы. Силва (Стерлинг, 73)
Предупреждения: Вальверде, Модрич – Бы. МэндиУдаление: Рамос, 86 (фол последней надежды)
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“Лион” – “Ювентус” – 1:0Гол: Тузар, 31
“Лион”: Лопеш – Денайєр, Марсело, Марсал – Дюбуа (Тете, 78), Гимараеш, Тузар, Ауар, Корне (Андерсен, 81) – Екамбі (Терри, 66), Дембеле“Ювентус”: Щенсны – Данило, Бонуччи, где Лігт, Сандро – Бентанкур, Пьянич (Рэмси, 62), Рабіо (Бернардескі, 78) – Куадрадо (Игуаин, 70), Дібала, Роналду
Предупреждения: Марсело, Корне
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