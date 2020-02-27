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Футбол

Лига чемпионов. “Ман Сити” драматично обыграл “Реал”, поражение “Юве” в Франции

Евгений НикитюкНет комментариев
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Завершился раунд первых поединков плей-офф ЛЧ, Сообщает сайт EURO.com.ua

“Ювентус” на выезде уступил “Лиону”, не сумев поразить ворота соперника. А вот “Ман Сити” переломил ход встречи с мадридским “Реалом” и таки вырвал победу.

Лига чемпионов
1/8 финала
Первые матчи

“Реал” – “Манчестер Сити” – 1:2
Голы: Иско, 60 – Жезус, 78, де Брюйне, 83 (пен)

“Реал”: Куртуа – Карвахаль, Варан, Рамос, Ф. Менди – Модрич (Васкес, 84), Каземиро, Вальверде – Иско (Йовіч, 84), Бензема, Винисиус (Бэйл, 75)
“Манчестер Сити”: Эдерсон – Уокер, Отаменди, Ляпорт (Фернандинью, 33), Бы. Менди – де Брюйне, Родри, Гюндоган – Махрез, Жезус, Бы. Силва (Стерлинг, 73)

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Предупреждения: Вальверде, Модрич – Бы. Мэнди
Удаление: Рамос, 86 (фол последней надежды)

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ: Лига чемпионов. “Реал” – “Манчестер Сити” – 1:2 (ВИДЕО)

“Лион” – “Ювентус” – 1:0
Гол: Тузар, 31

“Лион”: Лопеш – Денайєр, Марсело, Марсал – Дюбуа (Тете, 78), Гимараеш, Тузар, Ауар, Корне (Андерсен, 81) – Екамбі (Терри, 66), Дембеле
“Ювентус”: Щенсны – Данило, Бонуччи, где Лігт, Сандро – Бентанкур, Пьянич (Рэмси, 62), Рабіо (Бернардескі, 78) – Куадрадо (Игуаин, 70), Дібала, Роналду

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Предупреждения: Марсело, Корне

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ: Лига чемпионов. “Лион” – “Ювентус” – 1:0 (ВИДЕО)

Источник: sportanalytic.com
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