МЮ и Барселона включились в борьбу за Вернера

Нешуточная борьба обещает развернуться этим летом за лидера атаки “Лейпцига” Тимо Вернера.

Как сообщает британское издание The Athletic, сразу два ТОП-клуба Европы уже сделали предложение по трансферу немецкого форварда. Речь идет о “Манчестер Юнайтед” и “Барселоне”, которые уже давно следили за игроком.

Несмотря на заманчивые условия Тимо Вернер пока не спешит с ответом, причиной чему является интерес к игроку со стороны “Ливерпуля”, о чем сообщалось ранее. Мерсисайдский клуб выглядит для 23-летнего форварда приоритетным вариантом, отмечает издание. “Красные”, напомним, предложили игроку контракт на пять лет и годовой оклад в 8 миллионов евро.