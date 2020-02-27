Официально: Александр Филиппов продлил контракт с Десной

Руководство черниговской “Десны” должным образом оценило старания и прогресс форварда клуба Александра Филиппова в нынешнем сезоне.

Как сообщает официальный сайт “северян”, 27-летний нападающий подписал с клубом новый контракт сроком на два года. Его действующее соглашение истекало этим летом.

Отметим, Александр Филиппов выступает в составе “Десны” с 2016 года. За время в команде он провел 110 матчей и отличился 39 раз. В нынешнем сезоне на его счету девять голов в чемпионате Украины и два в кубке страны.