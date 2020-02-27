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Футбол

Официально: Василий Прийма – игрок Карпат

Андрей ОгородникНет комментариев
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Василий Прийма

Львовские “Карпаты” пополнили свой юный состав ещё одним опытным исполнителем.

Как сообщает официальный сайт львовского клуба, новичком команды стал известный украинский защитник Василий Прийма. Контракт с клубом рассчитан, как минимум до конца сезона с возможной пролонгацией.

Отметим, Василий Прийма является воспитанником львовского футбола, но за местные клубы не играл. В активе игрока выступления в донецком “Металлурге” и “Заре”. Успел он поиграть в Италии, где защищал цвета “Торино” и “Фрозиноне”.

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