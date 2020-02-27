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Четверг, 27 февраля, 2020
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Футбол

ПСЖ близок к подписанию Кулибали

Андрей ОгородникНет комментариев
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Калиду Кулибали

Лидер обороны неаполитанского “Наполи” и один из лучших защитников итальянской Серии А Калиду Кулибали следующий сезон скорей всего начнет в чемпионате Франции.

По информации известного издания Le Parisien, новым клубом 28-летнего сенегальского защитника станет “ПСЖ”, который видит в игроке замену Тиаго Силве. Ориентировочная сумма компенсации за игрока может составить 150 миллионов евро.

Увеличивает вероятность успешного завершения сделки и последняя покупка Кулибали, который не так давно обзавелся квартирой во Франции, неподалеку от Эйфелевой башни.

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Ранее сообщалось, что Кулибали может стать игроком английского “Манчестер Юнайтед”.

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Тэги: НаполиПСЖ
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