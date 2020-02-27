ПСЖ близок к подписанию Кулибали

Лидер обороны неаполитанского “Наполи” и один из лучших защитников итальянской Серии А Калиду Кулибали следующий сезон скорей всего начнет в чемпионате Франции.

По информации известного издания Le Parisien, новым клубом 28-летнего сенегальского защитника станет “ПСЖ”, который видит в игроке замену Тиаго Силве. Ориентировочная сумма компенсации за игрока может составить 150 миллионов евро.

Увеличивает вероятность успешного завершения сделки и последняя покупка Кулибали, который не так давно обзавелся квартирой во Франции, неподалеку от Эйфелевой башни.

Ранее сообщалось, что Кулибали может стать игроком английского “Манчестер Юнайтед”.