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Футбол

ПСЖ летом попытается пригласить Симеоне

Андрей ОгородникНет комментариев
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Диего Симеоне

Лучшая команда Франции последних лет “ПСЖ” несмотря на безоговорочное преимущество во внутреннем чемпионате летом вновь проведет изменения на тренерском мостике.

Как сообщает авторитетное испанское издание AS, руководство парижан недовольно результатами команды под руководством Томаса Тухеля. Если немецкий специалист не приведет команду к победе в Лиге Чемпионов, летом он покинет свою должность.

Руководство “ПСЖ” уже определилось с кандидатурой нового тренера, на которого будет сделана ставка. Французский гранд планирует бросить все силы на приглашение Диего Симеоне, который начиная с 2011 года возглавляет мадридский “Атлетико”.

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Тэги: Диего СимеонеконтрактПСЖ
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