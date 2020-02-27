Селекционер “Шахтера” – о возвращении клуба в Донецк

Глава селекционной службы “Шахтера” Жозе Боту рассказал о будущем “горняков”. Сообщает сайт EURO.com.ua

– Насколько вероятным является возвращение клуба в родной город в ближайшем будущем?

– Я бы хотел, чтобы это было возможно. Не только потому, что мне хотелось бы познакомиться с Городом поближе, но и воспользоваться всей инфраструктурой, которая осталась там. Учитывая, что сейчас это военная зона, стадион остается неактивным, но нужно не так много времени, чтобы вернуть его к жизни.

Возвращение в Донецк – это политический вопрос. Оно зависит от политической воли, и я не знаю, существует ли она, если сказать честно. Эта война отзывается во всех городах, несмотря на то, что Украина – огромная страна. И в Киеве это тоже чувствуется, – заявил Бота.