Трансферный бан с Александрии снято

Руководство “Александрии” оперативно разобралось с проблемой запрета на регистрацию новых футболистов, из-за которого клуб не смог заявить зимних новичков на вторую половину сезона.

По информации журналиста «Футбол 1/2/3» Игоря Бурбаса, долги александрийского клуба перед Йосипом Баришичем были погашены в полном объеме. Сегодня клуб сможет заявить новых игроков на чемпионат Украины.

Напомним, зимой состав “Александрии” пополнили Роман Вантух, Артем Гордиенко и Богдан Мышенко, но в стартовых турах игроки не играли из-за отсутствия в заявке клуба.