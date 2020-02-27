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Четверг, 27 февраля, 2020
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Футбол

Трансферный бан с Александрии снято

Андрей ОгородникНет комментариев
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Сергей Кузьменко

Руководство “Александрии” оперативно разобралось с проблемой запрета на регистрацию новых футболистов, из-за которого клуб не смог заявить зимних новичков на вторую половину сезона.

По информации журналиста «Футбол 1/2/3» Игоря Бурбаса, долги александрийского клуба перед Йосипом Баришичем были погашены в полном объеме. Сегодня клуб сможет заявить новых игроков на чемпионат Украины.

Напомним, зимой состав “Александрии” пополнили Роман Вантух, Артем Гордиенко и Богдан Мышенко, но в стартовых турах игроки не играли из-за отсутствия в заявке клуба.

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Тэги: АлександрияЙосип БаришичСергей Кузьменко
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