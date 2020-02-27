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Футбол

Цыганков сможет сыграть в матче против СК Днепр-1

Андрей ОгородникНет комментариев
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Цыганков Виктор

Лидер киевского “Динамо” Виктор Цыганков близок к возвращению на футбольное поле.

Сегодня вице-чемпионы Украины отправились на матч 20 тура чемпионата Украины, в числе игроков, на которых рассчитывает тренерский находится и Виктор Цыганков, который пропустил весь зимний сбор из-за травмы.

Напомним, матч между СК “Днепр-1” и “Динамо” состоится завтра, в 19:00 по киевскому времени на “Днепр-Арене”.

В нынешнем сезоне на счету Виктора Цыганкова 18 матчей в чемпионате Украины, семь голов и шесть результативных передач.

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Тэги: травма
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