Цыганык: “Динамо” будет не просто в игре с “Днепром-1”

Ведущий программы “Профутбол” Игорь Цыганык сделал свой прогноз на матч 20 тура УПЛ между “Днепром-1” и “Динамо”. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Интересное будет противостояние Днепра и Киева. Оно всегда было, есть и будет.

Честно говоря, “Днепр-1” мне не очень сильно понравился против “Карпат” в первом туре после зимнего антракта. Я ожидал большего от команды Михайленко.

В домашнем матче для днепрян все может произойти. Возможно, вернется на футбольное поле Виктор Цыганков. Непросто будет обеим командам. “Днепр-1” будет играть от обороны на контратаках, попытается надежно действовать у своих ворот, чтобы не придумывать себе неприятных моментов на голову.

Сделаю ставку, что обе команды забьют, а победу одержит более статусное “Динамо”, – считает Цыганык.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Официально. “Динамо” продало Кадара в клуб из Китая.

Напомним, игра “Днепр-1” – “Динамо” состоится сегодня на “Днепр-Арене”. Начало в 19:00.