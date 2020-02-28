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Футбол

Цыганык: “Динамо” будет не просто в игре с “Днепром-1”

Евгений НикитюкНет комментариев
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Ведущий программы “Профутбол” Игорь Цыганык сделал свой прогноз на матч 20 тура УПЛ между “Днепром-1” и “Динамо”. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Интересное будет противостояние Днепра и Киева. Оно всегда было, есть и будет.

Честно говоря, “Днепр-1” мне не очень сильно понравился против “Карпат” в первом туре после зимнего антракта. Я ожидал большего от команды Михайленко.

В домашнем матче для днепрян все может произойти. Возможно, вернется на футбольное поле Виктор Цыганков. Непросто будет обеим командам. “Днепр-1” будет играть от обороны на контратаках, попытается надежно действовать у своих ворот, чтобы не придумывать себе неприятных моментов на голову.

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Сделаю ставку, что обе команды забьют, а победу одержит более статусное “Динамо”, – считает Цыганык.

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Напомним, игра “Днепр-1” – “Динамо” состоится сегодня на “Днепр-Арене”. Начало в 19:00.

Источник: sportanalytic.com
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