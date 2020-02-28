Цыганык: “Динамо” будет не просто в игре с “Днепром-1”

Ведущий программы “Профутбол” Игорь Цыганык сделал свой прогноз на матч 20 тура УПЛ между “Днепром-1” и “Динамо”. Сообщает сайт EURO.com.ua
“Интересное будет противостояние Днепра и Киева. Оно всегда было, есть и будет.
Честно говоря, “Днепр-1” мне не очень сильно понравился против “Карпат” в первом туре после зимнего антракта. Я ожидал большего от команды Михайленко.
В домашнем матче для днепрян все может произойти. Возможно, вернется на футбольное поле Виктор Цыганков. Непросто будет обеим командам. “Днепр-1” будет играть от обороны на контратаках, попытается надежно действовать у своих ворот, чтобы не придумывать себе неприятных моментов на голову.