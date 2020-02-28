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Футбол

Икарди может стать игроком Ювентуса

Андрей ОгородникНет комментариев
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Мауро Икарди

Нападающий миланского “Интера” Мауро Икарди, который на правах аренды выступает в составе “ПСЖ”, летом может стать игроком туринского “Ювентуса”.

Руководство французского гранда готово активировать опцию выкупа аргентинца в “Интера” с целью перепродажи в “Ювентус”. По информации Calciomercato сделка может состоятся уже ближайшим летом. В качестве компенсации “Старая Синьора” готова пожертвовать правами на Миралема Пьянича.

В нынешнем сезоне Мауро Икарди провел в составе “ПСЖ” 29 матчей, забил 19 голов и сделал четыре результативные передачи.

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Тэги: ИнтерПСЖЮвентус
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