Икарди может стать игроком Ювентуса

Нападающий миланского “Интера” Мауро Икарди, который на правах аренды выступает в составе “ПСЖ”, летом может стать игроком туринского “Ювентуса”.

Руководство французского гранда готово активировать опцию выкупа аргентинца в “Интера” с целью перепродажи в “Ювентус”. По информации Calciomercato сделка может состоятся уже ближайшим летом. В качестве компенсации “Старая Синьора” готова пожертвовать правами на Миралема Пьянича.

В нынешнем сезоне Мауро Икарди провел в составе “ПСЖ” 29 матчей, забил 19 голов и сделал четыре результативные передачи.