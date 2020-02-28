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Футбол

Кадар мог перебраться в чемпионат России

Андрей ОгородникНет комментариев
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Тамаш Кадар

Бывший защитник киевского “Динамо” Тамаш Кадар, который сегодня стал игроком китайского “Шаньдун Лунэн”, мог оказаться в чемпионате России.

Российский журналист Сергей Егоров в своем Телеграмм канале поделился инсайдерской информацией о футболисте.

«Томаша Кадара предлагали в феврале «Сочи», но там выбрали Адиля Рами. Кадар же сейчас едет туда, откуда многие стараются уехать – в Китай. Посмотрим, кто окажется прав», – написал Егоров.

Напомним, ранее Тамаша Кадара сватали в московское “Динамо” и венгерский “Фехервар”.

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Тэги: ДинамоТамаш Кадар
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