Кадар мог перебраться в чемпионат России

Бывший защитник киевского “Динамо” Тамаш Кадар, который сегодня стал игроком китайского “Шаньдун Лунэн”, мог оказаться в чемпионате России.

Российский журналист Сергей Егоров в своем Телеграмм канале поделился инсайдерской информацией о футболисте.

«Томаша Кадара предлагали в феврале «Сочи», но там выбрали Адиля Рами. Кадар же сейчас едет туда, откуда многие стараются уехать – в Китай. Посмотрим, кто окажется прав», – написал Егоров.

Напомним, ранее Тамаша Кадара сватали в московское “Динамо” и венгерский “Фехервар”.