Новое на сайте

еще
Пятница, 28 февраля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболКадар стал игроком китайского Шаньдун Лунэн
Футбол

Кадар стал игроком китайского Шаньдун Лунэн

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Тамаш Кадар

В последние дни трансферного окна киевское “Динамо” сумело пристроить ещё одного капризного легионера.

Согласно данным авторитетного немецкого портала Transfermarkt, защитник сборной Венгрии Тамаш Кадар, который принадлежал киевскому “Динамо”, стал игроком китайского “Шаньдун Лунэн”. Переход состоялся в виде полноценного трансфера. По данным издания, вице-чемпионы Украины получили за сделку 3 миллиона евро компенсации. Тамаш Кадар подписал контракт сроком на четыре года.

Напомним, в составе “Динамо” венгерский защитник провел последние три сезона, сыграв 102 матча во всех турнирах и отличился одним забитым голом.

загрузка...
Тэги: главноеДинамо
Написать комментарий

Добавить комментарий

2 × три =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Каштру: “Шахтер” был лучше “Бенфику”

WADA обжалует дисквалификацию “динамовца”

“Динамо” исключило Кадара из заявки УПЛ

Лига Европы. МЮ разнес “Брюгге”, “Аякс”, “Арсенал” и “Гент” вылетели

Хавбек “Альбасете”: Зозуля – уникальный человек

Закрыть