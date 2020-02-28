Кадар стал игроком китайского Шаньдун Лунэн

В последние дни трансферного окна киевское “Динамо” сумело пристроить ещё одного капризного легионера.

Согласно данным авторитетного немецкого портала Transfermarkt, защитник сборной Венгрии Тамаш Кадар, который принадлежал киевскому “Динамо”, стал игроком китайского “Шаньдун Лунэн”. Переход состоялся в виде полноценного трансфера. По данным издания, вице-чемпионы Украины получили за сделку 3 миллиона евро компенсации. Тамаш Кадар подписал контракт сроком на четыре года.

Напомним, в составе “Динамо” венгерский защитник провел последние три сезона, сыграв 102 матча во всех турнирах и отличился одним забитым голом.